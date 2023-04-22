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Жильё в demos molou - agiou konstantinou, Греция

Камена-Вурла
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11 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Agios Serafim, Греция
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
Таунхаус 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Квартира 2 спальни в Акти, Греция
Квартира 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 99,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 1 спальня в Акти, Греция
Квартира 1 спальня
Акти, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 67,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 2 спальни в Камена-Вурла, Греция
Квартира 2 спальни
Камена-Вурла, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Таунхаус 2 спальни в Акти, Греция
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 215,500
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 2 спальни в Акти, Греция
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 373,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Квартира 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Таунхаус 5 спален в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален
Лонгос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Квартира 2 спальни в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни
Лонгос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 1 комната в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 1 комната
Agios Konstantinos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 30,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…

Параметры недвижимости в demos molou - agiou konstantinou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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