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Жильё в demos makrakomes, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни
Яницу, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня
Яницу, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …

Параметры недвижимости в demos makrakomes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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