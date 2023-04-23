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Виллы с видом на море в demos lokron, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Tragana, Греция
Вилла 7 комнат
Tragana, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…

Параметры недвижимости в demos lokron, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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