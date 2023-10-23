ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Муниципалитет озера Пластира
Коттеджи
Коттеджи в Муниципалитет озера Пластира, Греция
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
92 м²
Property Code: HPS2583 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Ladadika for €250.000 . This 92 …
€250,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
7
450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из 2 с…
€3,87 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
3
1
120 м²
Код недвижимости: HPS1242 - Дом для продажи в Кассандра Неа Фокайя для € 280.000. Это 120 кв…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
1
1
1
Код недвижимости: 4-620 - Квартира на продажу в Паллини Пефкохори за € 65.000. Это 32 кв. м.…
€77,019
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Nea Plagia, Греция
2
1
82 м²
Отдельно стоящий дом расположен в центре деревни Неа Плагия, в 850 метрах от песчаного пляжа…
€113,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
124 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€675,945
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4
1
156 м²
1/1
Продается квартира площадью 156 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€267,211
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Геракини, Греция
3
2
78 м²
2
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€445,352
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
3
130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
€565,864
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ipsos, Греция
1
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
€232,573
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vourvourou, Греция
5
2
140 м²
3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€316,695
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
4
1
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€192,986
1
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Муниципалитет озера Пластира, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL