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Купить недвижимость в demos leukadas, Греция

Municipal Unit of Lefkada
3
Lefkada
2
6 объектов найдено
Дом 2 спальнив Nydri, Греция
Дом 2 спальни
Nydri, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² Количество этажей 2
€ 225,000
Lefkada, Ellomeno: Продается недавно построенный светлый Maisonette 79sq.m. фасад на первом …
Шале 3 спальнив Lazarata, Греция
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 190,000
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing N…
Квартира 1 комнатав Lefkada, Греция
Квартира 1 комната
Lefkada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,000
На продажу выставлены 2 квартиры общей площадью 76 кв.м, расположенные в старом городе Лефка…
Квартира 1 комнатав Lefkada, Греция
Квартира 1 комната
Lefkada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 78,000
На продажу выставлена квартира32,76 кв.м в старом городе Лефкас на о.Лефкада. Квартира распо…
Квартира 1 комнатав Lefkada, Греция
Квартира 1 комната
Lefkada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
На продажу выставлены квартира43,16 кв.м в старом городе Лефкас на о.Лефкада. Квартирас балк…
Вилла 3 спальнив Alexandros, Греция
Вилла 3 спальни
Alexandros, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в demos leukadas, Греция

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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