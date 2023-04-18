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Купить недвижимость в demos lerou, Греция

Айия-Марина
1
1 объект найдено
Коттедж 1 спальняв Vromolithos, Греция
Коттедж 1 спальня
Vromolithos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 47 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…

Параметры недвижимости в demos lerou, Греция

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