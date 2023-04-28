Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos lankada

Жильё в demos lankada, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 1 комната в Пеания, Греция
Вилла 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Мы предлагаем на продажу виллу 1965 года, которая была полностью отремонтирована в 2014 году…
Коттедж 4 спальни в Psakoudia, Греция
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Дом 4 спальни в Греция, Греция
Дом 4 спальни
Греция, Греция
168 м²
€ 335,417
Продается 3-этажный коттедж площадью 168 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 1 комната в Evropouli, Греция
Таунхаус 1 комната
Evropouli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается трехуровненвая квартира общей площадью 80 кв.м в самом центре деревни Европули, в …
Дом 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 225 м² 1 Этаж
€ 470,586
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 225 m2, 3 Уро…
Квартира 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Квартира 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
1 ванных комнат 94 м²
€ 169,000
Код недвижимости: HPS2716 - Квартира на продажу в Кассандра Скала Фуркас для € 169.000. Это …
Дом 4 комнаты в Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 комнаты
Македонии и Фракии, Греция
4 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 800,997
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 4 спальни в Греция, Греция
Вилла 4 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат 340 м²
€ 1,200,000
Это поместье площадью 20 000 кв.м. находится недалеко от главной дороги, ведущей в Агии Дека…
Дом 3 спальни в Batsi, Греция
Дом 3 спальни
Batsi, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 180,000
Andros FOR SALE House 3 Bedroom(s) 1 Livingroom(s) 1 Kitchen(s) 2 Bathroom(s) Size: 120 m2,…
Дом 1 спальня в Македонии и Фракии, Греция
Дом 1 спальня
Македонии и Фракии, Греция
2 Количество комнат 80 м²
€ 400,498
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
Дом 4 спальни в Греция, Греция
Дом 4 спальни
Греция, Греция
376 м²
€ 670,835
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
Таунхаус 3 спальни в melissi, Греция
Таунхаус 3 спальни
melissi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…

Параметры недвижимости в demos lankada, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти