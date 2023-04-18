ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
demos kythnou
Купить недвижимость с видом на горы в demos kythnou, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни
Analipsi, Греция
4 Количество комнат
200 м²
-1 Этаж
€ 653,564
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровни…
Коттедж 3 спальни
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 999,240
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Дом 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
1 ванных комнат
140 м²
€ 750,000
Код недвижимости: HPS3075 - Дом для продажи в Кассандра Посейди для € 750.000. Это 140 кв. Д…
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,059,195
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Студия 1 спальня
triadi, Греция
1 ванных комнат
46 м²
€ 106,581
Property Code: HPS3647 - Studio FOR SALE in Thermi Center for €106.000 . This 46 sq. m. Stu…
Таунхаус 4 спальни
Лутра Ореас Еленис, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 246,812
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
800 м²
€ 280,000
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 164,875
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Дом 2 спальни
Греция, Греция
1 ванных комнат
140 м²
€ 180,987
Это очаровательное бунгало на продажу находится в деревне Эрмонес, всего в нескольких минута…
Коттедж 7 спален
Galini, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 324,753
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 4 спа…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,064,130
Код недвижимости: 1-12 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 250 кв. Ви…
Дом 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 1,626,047
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Параметры недвижимости в demos kythnou, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты