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Жильё с видом на горы в demos kymes - aliberiou, Греция

1 объект найдено
Коттедж 11 спален в demos kymes - aliberiou, Греция
Коттедж 11 спален
demos kymes - aliberiou, Греция
13 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…

Параметры недвижимости в demos kymes - aliberiou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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