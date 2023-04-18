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Купить недвижимость в demos kozanes, Греция

Козани
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1 объект найдено
Дом 2 спальнив Tetralofos, Греция
Дом 2 спальни
Tetralofos, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1399 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 85 кв.м, 2 уровни Ellispont…

Параметры недвижимости в demos kozanes, Греция

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