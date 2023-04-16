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Купить квартиру в demos kilkis, Греция

Килкис
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Stathmos Mourion, Греция
Квартира 3 спальни
Stathmos Mourion, Греция
1 ванных комнат 122 м²
€ 570,000
Elliniko south of Athens Ano Sourmena area, floor apartment of 122 sq.m. 3rd floor newly bui…
Квартира 8 спаленв Эфкарпия, Греция
Квартира 8 спален
Эфкарпия, Греция
4 ванных комнат
€ 460,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 8 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 4 Ванная Площадь: 480 m2, Цоколь эт…
Квартира 2 спальнив Эфкарпия, Греция
Квартира 2 спальни
Эфкарпия, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 140,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 81 m2, 2-й этаж, …

Параметры недвижимости в demos kilkis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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