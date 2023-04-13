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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Купить недвижимость с видом на горы в demos kerkyras, Греция
Корфу
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212 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Квартира 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 205,000
Продается квартира площадью 193 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Квартира 4 комнаты
Liapades, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается квартира площадью 124 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Квартира 1 комната
Antiperni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состоит…
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 комнат
Liapades, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Вилла 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Вилла 3 спальни
Chalikounas, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальни
Dafnata, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Квартира 3 спальни
Kamara, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается дуплекс площадью 172 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второ…
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Квартира 7 комнат
Liapades, Греция
7 Количество комнат
-1/2 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 220 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 2 комнаты
Dassia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 580,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 355 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Таунхаус 6 комнат
Karousades, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 1 комната
Лефкими, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 20,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид н…
Квартира 3 спальни
Скриперон, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
Вилла 1 комната
Ano Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
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Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция
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