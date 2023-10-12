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Дома с бассейном в Муниципалитет Корфу, Греция

Корфу
363
65 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kastania, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ano Korakiana, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в ladokala taverna, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
ladokala taverna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€650,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Гувья, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 145 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Гувья, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 163 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Acharavi, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Acharavi, Греция
Комнаты 6
Площадь 360 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 360 m2, 3 Уровни, …
€3,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Alykes Potamou, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Alykes Potamou, Греция
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Этаж -1
Corfu town ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 280 m2, 2 Уровни…
€970,000
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Roda, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Roda, Греция
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная Площадь: 200 m2, 2 Уровни, …
€3,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Gimari, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Gimari, Греция
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 250 m2, 3 Уровни, …
€1,20 млн
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Acharavi, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Acharavi, Греция
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 6 Ванная Площадь: 400 m2, 2 Уровни, …
€2,50 млн
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kompitsi, Греция
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kompitsi, Греция
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€1,40 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Katavolos, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
€2,25 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пелекас, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 286 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chalikounas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Chalikounas, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chalikounas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€850,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ano Korakiana, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Гувья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Гувья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Agios Stefanos, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Гувья, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Гувья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
€2,70 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Barbati, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Barbati, Греция
Комнаты 1
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Цена по запросу
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Gimari, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gimari, Греция
Комнаты 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings в Nissaki, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Nissaki, Греция
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Longos, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Longos, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию три роскошные виллы класса люкс в престижном комплексе острова Па…
€1,000,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Vranganiotika, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vranganiotika, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Astrakeri, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Astrakeri, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу, расположенную в северной части острова Корфу. Ви…
€2,50 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Benitses, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Benitses, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,80 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Korakades, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Korakades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Episkopiana, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Episkopiana, Греция
Комнаты 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию небольшую виллу в тихом уединённом месте неподалёку от известного…
€800,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Longos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Longos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
€950,000
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Chlomatiana, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Chlomatiana, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€2,30 млн

Типы недвижимости в Муниципалитет Корфу

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Муниципалитет Корфу, Греция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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