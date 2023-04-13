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Купить коттедж с бассейном в demos kerkyras, Греция

Корфу
281
Ereikoussa Municipal Unit
1
Othonoi Municipal Unit
1
Фильяте
1
Коттедж В архив
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7 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 комнатав Barbati, Греция
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Коттедж 5 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 5 спален
Benitses, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальнив Chalikounas, Греция
Коттедж 4 спальни
Chalikounas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 4 спальны…
Коттедж 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Коттедж 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
Коттедж 5 спаленв Гувья, Греция
Коттедж 5 спален
Гувья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается очаровательный каменный 3-х этажный дом, расположенный на востоке острова Корфу. О…

Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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