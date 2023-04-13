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Купить коттедж с видом на море в demos kerkyras, Греция

Корфу
281
Ereikoussa Municipal Unit
1
Othonoi Municipal Unit
1
Фильяте
1
Коттедж В архив
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90 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Dassia, Греция
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 9 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 14 комнатв Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнатв demos kerkyras, Греция
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 2 спальнив Antiperni, Греция
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 4 спальнив Agnitsini, Греция
Коттедж 4 спальни
Agnitsini, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 2 спальнив Peroulades, Греция
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 2 комнатыв Dassia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Dassia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 355 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 2 спальнив Spartilas, Греция
Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
Коттедж 2 спальнив Episkopiana, Греция
Коттедж 2 спальни
Episkopiana, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kerkyras, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 спаленв Mantouki, Греция
Коттедж 5 спален
Mantouki, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
На продажу выставлен дом 272 кв.м с видом на море в районе Агиос Георгиос Пагон на северо-за…
Коттедж 1 комнатав Пелекас, Греция
Коттедж 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
На продажу выставлен коттедж 65 кв.м в районе Пелекасна западе острова Корфу, на расстоянии …
Коттедж 1 комнатав Пелекас, Греция
Коттедж 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
На продажу выставлены 2 коттеджа по 57 кв.м каждый в районе Пелекасв западной части острова …
Коттедж 1 комнатав Chrisiida, Греция
Коттедж 1 комната
Chrisiida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Перама на юго-востоке Корфу. Дом состоит из 2…
Коттедж 1 комнатав Chlomatiana, Греция
Коттедж 1 комната
Chlomatiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
Коттедж 1 комнатав Barbati, Греция
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Коттедж 1 комнатав Касьопи, Греция
Коттедж 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На земельном участке площадью 400 кв.м расположен старый каменный дом, который нужается в ре…
Коттедж 1 комнатав Vranganiotika, Греция
Коттедж 1 комната
Vranganiotika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Предлагаем вашему вниманию 2 коттеджа на стадии строительства. Коттеджи имеют 2 уровня: 55 к…
Коттедж 1 комнатав Кавос, Греция
Коттедж 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Предлагаем вашему вниманию коттедж на стадии строительства. Первый этаж имеет площадь 100 кв…
Коттедж 4 спальнив Касьопи, Греция
Коттедж 4 спальни
Касьопи, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 6 спаленв Kouspades, Греция
Коттедж 6 спален
Kouspades, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 4 спальнив Analipsi, Греция
Коттедж 4 спальни
Analipsi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 4 спальнив demos kerkyras, Греция
Коттедж 4 спальни
demos kerkyras, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 5 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 5 спален
Benitses, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комнатав Episkopiana, Греция
Коттедж 1 комната
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
В небольшом ,популярном туристическом посёлке, на западном побережье о. Корфу продаётся котт…
Коттедж 4 спальнив Dassia, Греция
Коттедж 4 спальни
Dassia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
Коттедж 9 спаленв Dassia, Греция
Коттедж 9 спален
Dassia, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвальный этаж состоит из 3…
Коттедж 1 комнатав Afra, Греция
Коттедж 1 комната
Afra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…

Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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