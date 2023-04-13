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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Коттеджи
Купить коттедж с видом на горы в demos kerkyras, Греция
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131 объект найдено
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Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 комнат
Liapades, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 2 спальни
Dafnata, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 2 спальни
Peroulades, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 2 комнаты
Dassia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 580,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 355 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 1 комната
Лефкими, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 20,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид н…
Коттедж 2 спальни
Spartilas, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
Коттедж 2 спальни
Antiperni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 65,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни
Episkopiana, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 комната
Glyfada, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 1 комната
Сфакера, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
На продажу выставлено здание 400 кв.м с участком 2.000 кв.м, расположенное на северо-восточн…
Коттедж 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 499,000
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
Коттедж 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
На продажу выставлен коттедж 65 кв.м в районе Пелекасна западе острова Корфу, на расстоянии …
Коттедж 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
На продажу выставлены 2 коттеджа по 57 кв.м каждый в районе Пелекасв западной части острова …
Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
На продажу выставлен дом на начальном этапе строительства (железобетонный каркас). Состоит и…
Коттедж 1 комната
Barbati, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В элитном районе острова Корфу, неподалёку от столицы продаётся вилла. Основные работы уже п…
Коттедж 2 спальни
Kira Chrisikou, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На земельном участке площадью 400 кв.м расположен старый каменный дом, который нужается в ре…
Коттедж 1 комната
Vranganiotika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Предлагаем вашему вниманию 2 коттеджа на стадии строительства. Коттеджи имеют 2 уровня: 55 к…
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
На острове Корфу продаётся вилла 310 кв.м. Вилла находится на возвышенности с красивым панор…
Коттедж 4 спальни
Касьопи, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Коттедж 4 спальни
Sidari, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комната
Sidari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается двухэтажный коттедж площадью 320 кв.м и участком 1400 кв.м на острове Корфу в запа…
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