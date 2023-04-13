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Купить квартиру возле озера в demos kerkyras, Греция

Корфу
77
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1 объект найдено
Квартира 6 спаленв Analipsi, Греция
Квартира 6 спален
Analipsi, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 3/3 Этаж
€ 650,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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