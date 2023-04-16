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Купить вилла с бассейном в demos kephallenias, Греция

Ликсурион
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2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален
Ликсурион, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,995,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 1 комнатав Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…

Параметры недвижимости в demos kephallenias, Греция

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