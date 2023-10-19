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Таунхаусы в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Germenata, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Germenata, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
€700,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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