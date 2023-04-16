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Купить недвижимость с видом на горы в demos kephallenias, Греция

Ликсурион
2
Аргостолион
1
4 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната
Loukerata, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
Вилла 1 комнатав Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
Коттедж 12 спаленв Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21 Количество комнат 12 ванных комнат Количество этажей 5
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 1 комнатав Песада, Греция
Вилла 1 комната
Песада, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…

Параметры недвижимости в demos kephallenias, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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