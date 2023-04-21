Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Виллы

Виллы с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
18
Вилла В архив
Очистить
61 объект найдено
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 730,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в demos kassandras, Греция
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 147 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в demos kassandras, Греция
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 3 спальни в demos kassandras, Греция
Вилла 3 спальни
demos kassandras, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 510,000
Продается 3-этажная вилла площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 5 спален в Неа-Фокея, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Фокея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в demos kassandras, Греция
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 3 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти