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Виллы с видом на море в demos kassandras, Греция

Касандрия
18
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47 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 730,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 1 комната в demos kassandras, Греция
Вилла 1 комната
demos kassandras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается вилла площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален в Неа-Фокея, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Фокея, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 3 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 1 комната в Kriopigi, Греция
Вилла 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается шикарная вилла в престижном местечке на п-ове Кассандра, Халкидики. Окруженная сос…
Вилла 5 спален в demos kassandras, Греция
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален в demos kassandras, Греция
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Вилла 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 24 комнаты в Kriopigi, Греция
Вилла 24 комнаты
Kriopigi, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,300,000
Предлагаем Вашему вниманию пятиэтажный дом площадью 820 кв.м., построенный на склоне над сос…
Вилла 7 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с большим участком в окружении леса на западном побережье Кассандры, Халкиди…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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