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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Виллы
Виллы с видом на горы в demos kassandras, Греция
Касандрия
18
Вилла
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21 объект найдено
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Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 7 спален
Chaniotis, Греция
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 7 спален
Палиури, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
Вилла 5 спален
Неа-Скиони, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цо…
Вилла 5 спален
Касандрия, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 1 комната
Siviri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
Вилла 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 980,000
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 7 спален
Siviri, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается вилла площадью 420 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
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