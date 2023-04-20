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Виллы в demos kassandras, Греция

Касандрия
18
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248 объектов найдено
Вилла 12 спален в Pefkochori, Греция
Вилла 12 спален
Pefkochori, Греция
6 ванных комнат 450 м²
€ 1,560,000
Код недвижимости: HPS3895 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.560.000 . Это 450 кв…
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS3885 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 580.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 570,000
Код недвижимости: HPS3886 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 570.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 620,000
Код недвижимости: HPS3887 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 620.000 . Это 160 кв. …
Вилла 16 спален в Pefkochori, Греция
Вилла 16 спален
Pefkochori, Греция
8 ванных комнат 640 м²
€ 2,510,000
Код недвижимости: HPS3888 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.510.000 . Это 640 кв…
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 150 м²
€ 520,000
Код недвижимости: HPS3892 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 520.000 . Это 150 кв. …
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 150 м²
€ 460,000
Код недвижимости: HPS3893 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 460.000 . Это 150 кв. …
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 150 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS3894 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 580.000 . Это 150 кв. …
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 630,000
Вилла 3 спальни в Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни
Kallithea, Греция
3 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Property Code: 3-1214 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for €350.000 . This 100 sq. m.…
Вилла 2 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 2 спальни
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат 120 м²
€ 350,000
Property Code: 3-1213 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for €350.000 . This 120 sq. m. …
Вилла 5 спален в Палиури, Греция
Вилла 5 спален
Палиури, Греция
5 ванных комнат 250 м²
€ 960,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
4 ванных комнат 170 м²
€ 625,000
Property Code: 3-1206 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €625.000 . This 170 sq. m. …
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
2 ванных комнат 175 м²
€ 625,000
Код недвижимости: HPS3687 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно для € 625.000 . Это 175 кв.…
Вилла 3 спальни в Палиури, Греция
Вилла 3 спальни
Палиури, Греция
3 ванных комнат 160 м²
€ 750,000
Код недвижимости: HPS3677 - Вилла на продажу в Паллини Палиури для € 750.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат 130 м²
€ 360,000
Код недвижимости: HPS3670 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 360.000 . Это 130 кв. …
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат 130 м²
€ 380,000
Код недвижимости: HPS3671 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 380.000 . Это 130 кв. …
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
3 ванных комнат 130 м²
€ 420,000
Код недвижимости: HPS3672 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 420.000 . Это 130 кв. …
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 500,000
Код недвижимости: HPS3664 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 500.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 175 м²
€ 550,000
Код недвижимости: HPS3665 - Вилла на продажу в Паллини Чаньотис для € 550.000 . Это 175 кв. …
Вилла 3 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
3 ванных комнат 120 м²
€ 355,000
Property Code: 4-1190 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €355.000 . This 120 sq. m. …
Вилла 3 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
3 ванных комнат 120 м²
€ 375,000
Property Code: 3-1191 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €375.000 . This 120 sq. m. …
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 350,000
Property Code: 3-1132 - Villa FOR SALE in Pallini Pefkochori for €350.000 . This 120 sq. m. …
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 450,000
Property Code: 3-1133 - Villa FOR SALE in Pallini Pefkochori for €450.000 . This 120 sq. m. …
Вилла 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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