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Таунхаусы с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
30
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22 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в demos kassandras, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 4
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Каландра, Греция
Таунхаус 3 спальни
Каландра, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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