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Таунхаусы с видом на море в demos kassandras, Греция

Касандрия
30
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98 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 1 спальня в Polychrono, Греция
Таунхаус 1 спальня
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 2 спальни
Siviri, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 139 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Polychrono, Греция
Таунхаус 4 спальни
Polychrono, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 4 спальни
Loutra, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 420,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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