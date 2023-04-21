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Таунхаусы с видом на горы в demos kassandras, Греция

Касандрия
30
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55 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в demos kassandras, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 4 спальни
Loutra, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 4 спальни
Siviri, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Fourka, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 5 спален в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 5 спален
Skala Fourkas, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 440,000
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Каландра, Греция
Таунхаус 3 спальни
Каландра, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 5 спален в Chaniotis, Греция
Таунхаус 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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