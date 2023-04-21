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Квартиры-студии в demos kassandras, Греция

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3 объекта найдено
Студия 2 спальни в Polychrono, Греция
Студия 2 спальни
Polychrono, Греция
2 ванных комнат 50 м²
€ 125,000
Код недвижимости: 4-953 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Pallini Plichrono для € 125 000. Это 50 кв. Сту…
Студия 1 ванная в Неа-Фокея, Греция
Студия 1 ванная
Неа-Фокея, Греция
1 ванных комнат 22 м² Количество этажей 2
€ 25,000
The studio is located in Nea Fokea village 400 meters from the sandy beach. The studio is lo…
Студия 5 спален в Polychrono, Греция
Студия 5 спален
Polychrono, Греция
5 ванных комнат 138 м²
€ 370,000
Комплекс с 5 студии в аренду расположен в центре деревни Полихроно, в 200 метрах от прекрасн…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

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