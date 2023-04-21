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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Жильё с видом на море в demos kassandras, Греция
Касандрия
176
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361 объект найдено
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Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат
120 м²
-1 Этаж
€ 630,000
Дом 6 спален
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
330 м²
-1 Этаж
€ 3,300,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Дом 3 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат
160 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Paliouri ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 160 m2, , В стадии…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат
175 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 175 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат
160 м²
-1 Этаж
€ 500,000
The new complex is under construction and will be completed in 2023. It was designed by our …
Дом 5 спален
Палиури, Греция
5 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 960,000
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Квартира 1 спальня
Kriopigi, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
180 м²
-1 Этаж
€ 780,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат
155 м²
-1 Этаж
€ 450,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2, 3 Уров…
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
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Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция
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