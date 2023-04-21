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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Жильё с видом на горы в demos kassandras, Греция
Касандрия
176
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174 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 3 спальни
demos kassandras, Греция
3 Количество комнат
110 м²
-1 Этаж
€ 350,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 110 m2, 2 Уровни, О…
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 6 комнат
Каландра, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Дом 3 спальни
demos kassandras, Греция
3 Количество комнат
128 м²
-1 Этаж
€ 450,000
Коттедж площадью 96м2 построен на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит из 5 ко…
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат
100 м²
-1 Этаж
€ 300,000
Nea Fokaia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2 Уров…
Дом 2 спальни
demos kassandras, Греция
2 Количество комнат
80 м²
-1 Этаж
€ 370,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 80 m2, , Хорошее состоян…
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Квартира 2 спальни
Каландра, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Вилла 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
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