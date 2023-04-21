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Дома с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
126
206 объектов найдено
Дом 8 спален в Kriopigi, Греция
Дом 8 спален
Kriopigi, Греция
8 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 550,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 250 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальни в Kriopigi, Греция
Дом 4 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 125 м² -1 Этаж
€ 300,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 125 m2, 2 Уровн…
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 120 м² -1 Этаж
€ 630,000
Дом 6 спален в demos kassandras, Греция
Дом 6 спален
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 330 м² -1 Этаж
€ 3,300,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
Дом 4 спальни в Polychrono, Греция
Дом 4 спальни
Polychrono, Греция
4 Количество комнат 175 м² -1 Этаж
€ 625,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 170 m2, 3 Ур…
Дом 3 спальни в Палиури, Греция
Дом 3 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат 160 м² -1 Этаж
€ 750,000
Paliouri ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 160 m2, , В стадии…
Дом 4 спальни в Siviri, Греция
Дом 4 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 211 м² -1 Этаж
€ 750,000
For sale a villa of 211 sq.m. with garden 1242sq.m. and pool in Kypsa (Halkidiki). The pr…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 175 м² -1 Этаж
€ 550,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 175 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 160 м² -1 Этаж
€ 500,000
The new complex is under construction and will be completed in 2023. It was designed by our …
Дом 5 спален в Палиури, Греция
Дом 5 спален
Палиури, Греция
5 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 960,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 8 спален в Kriopigi, Греция
Коттедж 8 спален
Kriopigi, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 5 спален в Polychrono, Греция
Дом 5 спален
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 198 м² -1 Этаж
€ 450,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 4 WC Площадь: 198 m2, 3…
Дом 3 спальни в demos kassandras, Греция
Дом 3 спальни
demos kassandras, Греция
3 Количество комнат 110 м² -1 Этаж
€ 350,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 110 m2, 2 Уровни, О…
Дом 3 спальни в Siviri, Греция
Дом 3 спальни
Siviri, Греция
3 Количество комнат 120 м² -1 Этаж
€ 370,000
Elani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уровни, …
Дом 5 спален в Pefkochori, Греция
Дом 5 спален
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 260 м² -1 Этаж
€ 770,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 260 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 150 м² -1 Этаж
€ 370,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 150 m2, 2 Уро…
Дом 5 спален в Polychrono, Греция
Дом 5 спален
Polychrono, Греция
5 Количество комнат 198 м² -1 Этаж
€ 450,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 4 WC Площадь: 198 m2, 3…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 180 м² -1 Этаж
€ 780,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 155 м² -1 Этаж
€ 450,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальни в Каландра, Греция
Дом 4 спальни
Каландра, Греция
4 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 2,100,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 135 м² -1 Этаж
€ 690,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 135 m2, , Отлично…
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Дом 5 спален в Kallithea, Греция
Дом 5 спален
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 451 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Afitos ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 451 m2, 3 Уровни…
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 118 м² -1 Этаж
€ 550,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, , Ново…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 170 м² -1 Этаж
€ 850,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уро…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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