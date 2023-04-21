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Дома с видом на море в demos kassandras, Греция

Касандрия
126
324 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 120 м² -1 Этаж
€ 630,000
Дом 6 спален в demos kassandras, Греция
Дом 6 спален
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 330 м² -1 Этаж
€ 3,300,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
Коттедж 3 спальни в Siviri, Греция
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Дом 3 спальни в Палиури, Греция
Дом 3 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат 160 м² -1 Этаж
€ 750,000
Paliouri ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 160 m2, , В стадии…
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 175 м² -1 Этаж
€ 550,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 175 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 160 м² -1 Этаж
€ 500,000
The new complex is under construction and will be completed in 2023. It was designed by our …
Дом 5 спален в Палиури, Греция
Дом 5 спален
Палиури, Греция
5 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 960,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Вилла 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Таунхаус 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Коттедж 1 комната в Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 140 м² -1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 140 м² -1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 140 м² -1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 140 м² -1 Этаж
€ 520,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 3 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 140 m2, 3 Уро…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 180 м² -1 Этаж
€ 780,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3 Уров…
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4 Количество комнат 155 м² -1 Этаж
€ 450,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2, 3 Уров…
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 118 м² -1 Этаж
€ 550,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 118 m2, , Ново…
Дом 4 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 170 м² -1 Этаж
€ 850,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уро…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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