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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Дома
Дома в demos kassandras, Греция
Касандрия
126
Дом
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996 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Polychrono, Греция
4 ванных комнат
175 м²
€ 625,000
Luxury villas are located in a popular tourist village Polychrono only 100 meters to the nic…
Вилла 12 спален
Pefkochori, Греция
6 ванных комнат
450 м²
€ 1,560,000
Код недвижимости: HPS3895 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.560.000 . Это 450 кв…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS3885 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 580.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 570,000
Код недвижимости: HPS3886 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 570.000 . Это 160 кв. …
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 620,000
Код недвижимости: HPS3887 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 620.000 . Это 160 кв. …
Вилла 16 спален
Pefkochori, Греция
8 ванных комнат
640 м²
€ 2,510,000
Код недвижимости: HPS3888 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.510.000 . Это 640 кв…
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
150 м²
€ 520,000
Код недвижимости: HPS3892 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 520.000 . Это 150 кв. …
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
150 м²
€ 460,000
Код недвижимости: HPS3893 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 460.000 . Это 150 кв. …
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
150 м²
€ 580,000
Код недвижимости: HPS3894 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 580.000 . Это 150 кв. …
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Дом 8 спален
Kriopigi, Греция
8 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 550,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 250 m2, 2 Уровн…
Дом 4 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат
125 м²
-1 Этаж
€ 300,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 125 m2, 2 Уровн…
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат
330 м²
2 Этаж
€ 990,000
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 330 m2, 3 Уров…
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат
120 м²
-1 Этаж
€ 630,000
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 630,000
Дом 6 спален
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат
330 м²
-1 Этаж
€ 3,300,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
Дом 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
1 ванных комнат
160 м²
€ 240,000
Код недвижимости: HPS3434 - Дом для продажи в Паллини Неа Скиони за € 240.000 . Это 160 кв. …
Дом 3 спальни
Каландра, Греция
2 ванных комнат
180 м²
€ 800,000
Код недвижимости: HPS3808 - Дом на продажу в Кассандра Скала Фуркас для € 800.000 . Это 180 …
Дом 4 спальни
Polychrono, Греция
4 Количество комнат
175 м²
-1 Этаж
€ 625,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 170 m2, 3 Ур…
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Дом 3 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат
160 м²
-1 Этаж
€ 750,000
Paliouri ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 160 m2, , В стадии…
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат
130 м²
-1 Этаж
€ 360,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 130 m2, 3 Уровни,…
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Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция
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