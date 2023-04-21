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Коттеджи с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
43
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23 объекта найдено
Коттедж 8 спален в Kriopigi, Греция
Коттедж 8 спален
Kriopigi, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 5 комнат в Polychrono, Греция
Коттедж 5 комнат
Polychrono, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Pefkochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Pefkochori, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
Коттедж 3 спальни в Pefkochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 5 спален в demos kassandras, Греция
Коттедж 5 спален
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни в demos kassandras, Греция
Коттедж 3 спальни
demos kassandras, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 2 спальни в demos kassandras, Греция
Коттедж 2 спальни
demos kassandras, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 2 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 2 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 2 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 4 спальни в Siviri, Греция
Коттедж 4 спальни
Siviri, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 2 спальни в demos kassandras, Греция
Коттедж 2 спальни
demos kassandras, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 3 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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