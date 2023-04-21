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Коттеджи с видом на море в demos kassandras, Греция

Касандрия
43
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93 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Siviri, Греция
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² Количество этажей 2
€ 472,000
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комната в Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
Коттедж 5 комнат в Polychrono, Греция
Коттедж 5 комнат
Polychrono, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 675,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 830,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 спальня в Палиури, Греция
Коттедж 1 спальня
Палиури, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 1 спальня в Палиури, Греция
Коттедж 1 спальня
Палиури, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 3 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 2 спальни в Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Касандрия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 3 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 4 спальни в Pefkochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 325,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Fourka, Греция
Коттедж 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 2 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaniotis, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 86 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
Коттедж 3 спальни в Pefkochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 3 спальни
Kriopigi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 126 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комната в Fourka, Греция
Коттедж 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 3 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 104 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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