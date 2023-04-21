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Шале с бассейном в demos kassandras, Греция

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 12 спален в Каландра, Греция
Шале 12 спален
Каландра, Греция
12 Количество комнат 500 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на море
недорогая
элитная
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