Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Шале

Шале с видом на горы в demos kassandras, Греция

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 985,337
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Дом 2 спальни в demos kassandras, Греция
Дом 2 спальни
demos kassandras, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 370,000
Код недвижимости: HPS3061 - Дом для продажи в Кассандра Сани за € 370.000. Это 80 кв. Дом по…
Квартира 2 спальни в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 318,493
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
Квартира 1 спальня в Chaniotis, Греция
Квартира 1 спальня
Chaniotis, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 94,430
Код недвижимости: 4 -862 - Квартира на продажу в Паллини Ханиотис за € 89.000. Это 45 кв. Кв…
Таунхаус 4 спальни в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 318,493
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Квартира 2 спальни в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 174,521
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Квартира 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 119,435
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 149,293
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Дом 6 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 300 м²
€ 399,410
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Квартира 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1 Этаж
€ 65,000
Apartment for sale in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No MZ061)…
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 174,176
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 110 м²
€ 270,000
Property Code: HPS3583 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €270.000 . This 110 sq. m. …

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти