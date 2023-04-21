ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Шале
Шале с видом на горы в demos kassandras, Греция
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 985,337
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Дом 2 спальни
demos kassandras, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 370,000
Код недвижимости: HPS3061 - Дом для продажи в Кассандра Сани за € 370.000. Это 80 кв. Дом по…
Квартира 2 спальни
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
7/1 Этаж
€ 318,493
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
Квартира 1 спальня
Chaniotis, Греция
1 ванных комнат
45 м²
€ 94,430
Код недвижимости: 4 -862 - Квартира на продажу в Паллини Ханиотис за € 89.000. Это 45 кв. Кв…
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 318,493
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 174,521
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
Квартира 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 119,435
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 149,293
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
300 м²
€ 399,410
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 65,000
Apartment for sale in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No MZ061)…
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 174,176
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
110 м²
€ 270,000
Property Code: HPS3583 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €270.000 . This 110 sq. m. …
Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты