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Шале в demos kassandras, Греция

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4 объекта найдено
Шале 4 спальни в Polychrono, Греция
Шале 4 спальни
Polychrono, Греция
4 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 5,900,000
Продается комплекс в Греции состоящий из трех вилл площадью 600 м2 на полуострове Халкидики.…
Шале 12 спален в Каландра, Греция
Шале 12 спален
Каландра, Греция
12 Количество комнат 500 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
Шале 9 спален в Polychrono, Греция
Шале 9 спален
Polychrono, Греция
9 Количество комнат 620 м² -1 Этаж
€ 570,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 9 Cпальни, 2 Гостиная 4 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 620 m…
Шале 12 спален в Skala Fourkas, Греция
Шале 12 спален
Skala Fourkas, Греция
12 Количество комнат 420 м² 1 Этаж
€ 330,000
Skala Fourkas ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная Площадь: 420 m2, 1-й эта…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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