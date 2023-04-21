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Квартиры с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
50
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Skala Fourkas, Греция
Квартира 4 комнаты
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира в комплексе рядом с прекрасным пляжем в экологически чистом районе в окружении сосн…
Квартира 2 спальни в Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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