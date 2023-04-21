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Квартиры с видом на горы в demos kassandras, Греция

Касандрия
50
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Каландра, Греция
Квартира 2 спальни
Каландра, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня в Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня
Pefkochori, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 2 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
Квартира 2 спальни в Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 4 спальни в Каландра, Греция
Квартира 4 спальни
Каландра, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
Квартира 2 спальни в Каландра, Греция
Квартира 2 спальни
Каландра, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
Квартира 1 спальня в Каландра, Греция
Квартира 1 спальня
Каландра, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 54,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
Квартира 2 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…

Параметры недвижимости в demos kassandras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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