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Купить вилла в demos istiaias-aidepsou, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 8 спаленв Илия, Греция
Вилла 8 спален
Илия, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 спальнив Эллиника, Греция
Вилла 4 спальни
Эллиника, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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