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Купить таунхаус с видом на море в demos istiaias-aidepsou, Греция

Истиея
1
Лутра-Эдипсу
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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