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Купить таунхаус в demos istiaias-aidepsou, Греция

Истиея
1
Лутра-Эдипсу
1
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Таунхаус 3 комнатыв Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Синасос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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