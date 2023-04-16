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  5. demos istiaias-aidepsou

Купить недвижимость с видом на море в demos istiaias-aidepsou, Греция

Лутра-Эдипсу
4
Истиея
1
7 объектов найдено
Коттедж 6 комнатв Лихас, Греция
Коттедж 6 комнат
Лихас, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 3 спальнив Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутра-Эдипсу, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
Вилла 8 спаленв Илия, Греция
Вилла 8 спален
Илия, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 4 комнатыв Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив demos istiaias-aidepsou, Греция
Коттедж 2 спальни
demos istiaias-aidepsou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 84,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Квартира 2 спальнив Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни
Эдипсос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…
Вилла 4 спальнив Эллиника, Греция
Вилла 4 спальни
Эллиника, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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