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Купить коттедж с видом на горы в demos istiaias-aidepsou, Греция

Лутра-Эдипсу
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4 объекта найдено
Коттедж 4 комнатыв Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Гувес, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальнив demos istiaias-aidepsou, Греция
Коттедж 2 спальни
demos istiaias-aidepsou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 84,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Крионеритис, Греция
Коттедж 3 спальни
Крионеритис, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 комнатав Гиалтра, Греция
Коттедж 1 комната
Гиалтра, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. К…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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