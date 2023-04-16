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Купить квартиру в demos istiaias-aidepsou, Греция

Лутра-Эдипсу
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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Квартира 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается квартира площадью 396 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Эдипсос, Греция
Квартира 2 спальни
Эдипсос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Квартира распол…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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