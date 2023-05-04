Квартира 2 спальни Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж

€ 1,000,000

Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…