Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. периферия Западная Македония
  5. demos eordaias

Жильё с видом на горы в demos eordaias, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 9 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
10 Количество комнат 450 м²
€ 1,261,570
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 260,000
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира нах…
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 168 м²
€ 350,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ilisia 168 Sq.m., 3 Bedrooms, …
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 200,000
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 200.000€ (Listing No …
Таунхаус 4 спальни в Сфакаки, Греция
Таунхаус 4 спальни
Сфакаки, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 2 комнаты в Nea Iraklitsa, Греция
Дом 2 комнаты
Nea Iraklitsa, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 105,000
Eleftheres, Nea Iraklitsa: THROUGH AUCTION Available Detached house 140sq.m., in a residenti…
Вилла 1 комната в Chalikounas, Греция
Вилла 1 комната
Chalikounas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 540,000
На продажу выставлена вилла 100 кв.м в районе Халикунас в юго-западной части о.Корфу. Вилла …
Дом 5 спален в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 5 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
7 Количество комнат 242 м² Количество этажей 3
€ 430,536
Продается таунхаус площадью 242 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5 Количество комнат 215 м² Количество этажей 3
€ 1,351,682
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Коттедж 5 спален в Ano Poroia, Греция
Коттедж 5 спален
Ano Poroia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Серресе. Первый этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 3 спальни в Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Квартира 2 спальни в alimos, Греция
Квартира 2 спальни
alimos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…

Параметры недвижимости в demos eordaias, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти