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Таунхаусы с видом на горы в demos edessas, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Таунхаус 2 спальни в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 115,000

Параметры недвижимости в demos edessas, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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