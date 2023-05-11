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Квартиры с видом на горы в demos edessas, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лутраки, Греция
Квартира 3 комнаты
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 130,000

Параметры недвижимости в demos edessas, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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